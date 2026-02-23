В Вероне прошла церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр

В итальянской Вероне состоялась церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр, которые прошли в Италии.

Как сообщает Report, мероприятие прошло на "Арена ди Верона" и стартовала 22 февраля в 23:00 по бакинскому времени.

Художественная программа Grand Finale, подготовленная Filmmaster, продемонстрировала миру богатую культуру, искусство и несгибаемый спортивный дух Италии. На церемонии целеустремленность спортсменов и достигнутые успехи были отмечены особыми художественными композициями, а традиционный олимпийский флаг был передан Франции, которая примет зимние Игры в 2030 году.

На престижных спортивных соревнованиях Азербайджан представляли два спортсмена - горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев. На параде во время церемонии закрытия именно они несли флаг страны.

Владимир Литвинцев 10 февраля выступил в короткой программе на арене Mediolanum Forum в Милане. Его выступление было оценено в 63,63 балла, и с этим результатом он не смог войти в число первых 24 спортсменов, поэтому не получил путевку на соревнования по произвольной программе, которые состоялись 13 февраля.

Анастасия Папатома 18 февраля участвовала в соревнованиях по слалому в Альпийском лыжном центре Тофане в Кортина-д'Ампеццо. Она начала борьбу 92-й, пересекла финишную черту в первом спуске с показателем 1:01:81 секунды. Во втором спуске, который она начала 59-й, 18-летняя лыжница пришла к финишу с показателем 1:07:34 секунды среди 64 участниц. Таким образом, азербайджанская спортсменка по итогам двух попыток завершила свое выступление на зимней Олимпиаде на 51-м месте с результатом 2:09:15 секунды.

В медальном зачете первое место заняла Норвегия. Скандинавская страна на данный момент завоевала 41 награду (18 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых). США (12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых) на втором месте, Нидерланды (10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых) на третьем, Италия (10 золотых, 6 серебряных, 14 бронзовых) на четвертом.

Напомним, что в XXV зимних Олимпийских играх принимали участие около 3 тысяч спортсменов из 92 стран. Спортсмены борются за 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.