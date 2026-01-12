İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan daha iki ölkədən bibər tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 12 yanvar, 2026
    • 12:29
    Azərbaycan daha iki ölkədən bibər tədarük etməyə başlayıb

    2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 5,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 753 ton bibər idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 2 %, kəmiyyət olaraq – 3 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İrandan 4,9 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 3 % az) 6 min 980 ton (-4 %), Türkiyədən 566 min ABŞ dolları dəyərində (+14 %) 771 ton (+9 %), Niderlanddan 2,1 min ABŞ dolları dəyərində (-24 %) 2,4 ton (-32 %), Tailanddan 1,9 min ABŞ dolları dəyərində 0,2 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Argentinadan 0,4 min ABŞ dolları dəyərində 0,02 ton məhsul alıb.

    Bu il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Yaponiyadan (0,1 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton) və Argentinadan tədarük həyata keçirilib.

