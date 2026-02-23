Мэр Нью-Йорка ввел режим ЧС из-за снежной бури

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил чрезвычайное положение в мегаполисе из-за надвигающейся на город снежной бури.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Х.

"Нью-Йорк, мы объявляем режим чрезвычайной ситуации на местном уровне в преддверии снежной бури", - отметил он.

Глава мегаполиса указал, что с вечера воскресенья до полудня понедельника для движения машин будут закрыты автомагистрали, в школах отменят занятия, а по всему городу будут открыты пункты обогрева.

По информации национальной метеослужбы, в Нью-Йорке может выпасть порядка 45 см осадков, при этом порывы ветра могут превышать 26 м/с.