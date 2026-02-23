Мэр Нью-Йорка ввел режим ЧС из-за снежной бури

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    23 февраля, 2026
    02:13
    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил чрезвычайное положение в мегаполисе из-за надвигающейся на город снежной бури.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Х.

    "Нью-Йорк, мы объявляем режим чрезвычайной ситуации на местном уровне в преддверии снежной бури", - отметил он.

    Глава мегаполиса указал, что с вечера воскресенья до полудня понедельника для движения машин будут закрыты автомагистрали, в школах отменят занятия, а по всему городу будут открыты пункты обогрева.

    По информации национальной метеослужбы, в Нью-Йорке может выпасть порядка 45 см осадков, при этом порывы ветра могут превышать 26 м/с.

