    Министр дорог и городского развития Ирана находится с визитом в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 01:09
    Министр дорог и городского развития Ирана находится с визитом в Азербайджане

    Министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садик прибыла с визитом в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство исламской республики в Баку.

    Согласно информации, министра в азербайджанской столице встретили заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, а также посол Ирана в Азербайджане. Ф. Садик примет участие в 17-м заседании Азербайджано-иранской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Кроме того, планируется проведение ряда встреч с высокопоставленными азербайджанскими официальными лицами.

    "В повестку дня этого визита входят вопросы всесторонней оценки текущего состояния сотрудничества между двумя странами, устранения существующих препятствий, а также ускорения реализации совместных экономических проектов, в первую очередь в сферах транспорта, энергетики, торговли и культурного сотрудничества", - подчеркнуло посольство.

