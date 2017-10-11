Азербайджан может увеличить акцизный налог на импортируемые товары

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) ведет переговоры с правительством об увеличении акцизного налога на ввозимые товары. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ГТК Айдын Алиев.

По словам А. Алиева, вопрос повышения других таможенных пошлин и налогов не обсуждается.

"В настоящее время ведутся переговоры с правительством об увеличении акцизного налога. Сложившаяся после девальвации ситуация не отражает реальность. К тому же привлекаемые к акцизному налогообложению табачные изделия и алкогольные напитки не являются товарами первой необходимости. Здесь мы должны также думать о здоровье людей. В то же время в стране достаточно предприятий для производства этих товаров", - сказал он.

Комментируя возможность повышения налогов на ввозимые автомобили, председатель комитета сказал, что после запуска Нефтчалинского автомобильного завода необходимо оценить его конкурентоспособность на рынке: "Импорт автомобилей в Азербайджан снизился. Ранее эта цифра составляла 80-100 тыс. в год. После запуска завода станет известно, препятствует ли импорт его функционированию".