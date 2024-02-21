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Азербайджан закупил у Грузии 93% экспортируемого табака и табакозаменителей 

Азербайджан закупил у Грузии 93% экспортируемого табака и табакозаменителей  В январе текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан табака и табакозаменителей на сумму 3,34 млн долларов США.
Бизнес
21 февраля 2024 г. 12:38
Азербайджан закупил у Грузии 93% экспортируемого табака и табакозаменителей 

В январе текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан табака и табакозаменителей на сумму 3,34 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального управления статистики Грузии, это на 65% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Азербайджан занимает первое место среди 4 стран-импортеров табака и табакозаменителей из Грузии. На долю Азербайджана пришлось 93% данной продукции, экспортируемой из Грузии в январе.

За отчетный период Грузия продала в зарубежные страны табака и табакозаменителей на 3,6 млн долларов США, что на 63% меньше, чем годом ранее.

В прошлом месяце Грузия поставила в Индию продукцию на сумму 136 тыс. долларов США, в Грецию - на сумму 95,7 тыс. долларов США, в ОАЭ - на сумму 0,56 тыс. долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan accounts for 93% of tobacco and tobacco substitute exports from Georgia in January
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın ixrac etdiyi tütün və tütün əvəzedicilərinin 93 %-i Azərbaycanın payına düşüb

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