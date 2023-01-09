Азербайджан импортировал из Хакасии 105 кубометров древесины

Азербайджан по состоянию на 21 декабря 2022 года из Республики Хакасия импортировал 105 кубометров продукции из древесины.

Азербайджан по состоянию на 21 декабря 2022 года из Республики Хакасия импортировал 105 кубометров продукции из древесины.

Как передает Report со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор), на данный период при экспорте из Республики Хакасия проконтролировано 29 210 кубометров подкарантинной продукции из древесины.



Основные страны импортеры: Таджикистан – 26 680 кубометров, Узбекистан – 1 076 кубометров, Кыргызстан – 500 кубометров, Казахстан – 201 кубометр, Азербайджан – 105 кубометров, Китай – 108 кубометров, страны ЕС – 183 кубометра.



Согласно сообщению, вся продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран – импортёров и допущена к экспорту.



При вывозе древесины из карантинных фитосанитарных зон, установленных на территории Республики Хакасия, по результатам досмотров и экспертизы на наличие карантинных объектов выдано 47 карантинных сертификатов на общий объём 2 774 кубометров.



За аналогичный период 2021 года экспорт древесины из Республики Хакасия составил 27 439 кубометров, при вывозе из карантинных фитосанитарных зон было выдано 28 карантинных сертификатов на общий объём древесины 1 733 кубометров.

