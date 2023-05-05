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Азербайджан и Венгрия укрепляют экономическое партнерство

Азербайджан и Венгрия укрепляют экономическое партнерство Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь обсудили вопросы укрепления экономического партнерства между странами.
Бизнес
5 мая 2023 г. 14:29
Азербайджан и Венгрия укрепляют экономическое партнерство

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь обсудили вопросы укрепления экономического партнерства между странами.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По словам министра, обсуждения состоялись в ходе сегодняшней встречи между делегациями Азербайджана и Венгрии.

"На встрече были обсуждены бизнес-среда, созданная для деятельности иностранных компаний в Азербайджане, вопросы стимулирования торговых связей, возможности сотрудничества в промышленной, энергетической, фармацевтической, транспортной, банковской и других областях".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Macarıstan iqtisadi tərəfdaşlığı gücləndirir

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