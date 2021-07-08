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Азербайджан и Турция могут расширить список льготных товаров

Азербайджан и Турция могут расширить список льготных товаров У нас есть связи со многими ведомствами Азербайджана, включая Министерство экономики, Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), Таможенный комитет, Миграционную службу.
Бизнес
8 июля 2021 г. 15:07
Азербайджан и Турция могут расширить список льготных товаров

У нас есть связи со многими ведомствами Азербайджана, включая Министерство экономики, Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), Таможенный комитет, Миграционную службу.

Как сообщает Report, об этом сегодня на встрече с журналистами заявил председатель правления MÜSİAD-Азербайджан Абдуррахман Узун.

A.Узун отметил, что представленная им структура направила ряд предложений правительству Азербайджана:

"Наши основные предложения в связи с пандемией мы направили в Оперативный штаб. В основном наши предложения касались влияния пандемии на бизнес, путей ее предотвращения.

Оперативный штаб направил наши предложения соответствующим структурам, и мы получили письмо, что наши предложения рассматриваются".

Глава MÜSİAD отметил значимость соглашения о свободной торговле, подписанное между Турцией и Азербайджаном, и то, что в будущем список льготных товаров может быть расширен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında güzəşt tətbiq edilən malların sayı arta bilər

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