Азербайджан и Турция могут расширить список льготных товаров

У нас есть связи со многими ведомствами Азербайджана, включая Министерство экономики, Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), Таможенный комитет, Миграционную службу.

У нас есть связи со многими ведомствами Азербайджана, включая Министерство экономики, Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), Таможенный комитет, Миграционную службу.

Как сообщает Report, об этом сегодня на встрече с журналистами заявил председатель правления MÜSİAD-Азербайджан Абдуррахман Узун.

A.Узун отметил, что представленная им структура направила ряд предложений правительству Азербайджана:

"Наши основные предложения в связи с пандемией мы направили в Оперативный штаб. В основном наши предложения касались влияния пандемии на бизнес, путей ее предотвращения.

Оперативный штаб направил наши предложения соответствующим структурам, и мы получили письмо, что наши предложения рассматриваются".

Глава MÜSİAD отметил значимость соглашения о свободной торговле, подписанное между Турцией и Азербайджаном, и то, что в будущем список льготных товаров может быть расширен.