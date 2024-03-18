Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала

Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала двух стран.

Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала двух стран.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак нас с коллегами принял президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид. Было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и Ираком развиваются по направлениям, определенным главами государств. Также были рассмотрены возможности реализации экономического потенциала", - говорится в публикации.