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Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала

Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала двух стран.
Бизнес
18 марта 2024 г. 12:00
Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала

Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала двух стран.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак нас с коллегами принял президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид. Было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и Ираком развиваются по направлениям, определенным главами государств. Также были рассмотрены возможности реализации экономического потенциала", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iraq mull opportunities for fulfilling existing economic potential
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İraq rəsmiləri iki ölkənin iqtisadi potensialının reallaşdırılmasını müzakirə ediblər

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