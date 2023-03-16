Азербайджан и Индия могут создать совместные фармацевтические предприятия

Есть предложение изучить потенциал Азербайджана и Индии для создания совместных предприятий в области фармацевтики.

Поступило предложение изучить потенциал Азербайджана и Индии для создания совместных предприятий в области фармацевтики.

Как сообщает Report, об этом заявила директор департамента Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии (Pharmexcil) Лакшми Прасанна на проходящем в Баку азербайджано-индийском бизнес-форуме по фармацевтике.

По ее словам, в Баку находится делегация, состоящая из представителей около 50 индийских фармацевтических компаний.

"Сегодняшняя встреча - это возможность расширить сотрудничество между двумя сторонами. Я приглашаю азербайджанских бизнесменов к тесному сотрудничеству с индийскими компаниями", - отметила гость.

По словам Прасанны, регион СНГ является одним из потенциальных рынков для фармацевтической промышленности Индии, и производители стремятся выйти на него, особенно на азербайджанский рынок: "На фармацевтическом рынке Азербайджана объемом 850 млн долларов основную долю занимает импорт. Турция, Европа, Китай и Россия - основные партнеры, экспортирующие лекарства в Азербайджан. Индия находится на 6 месте в этом списке, обеспечивая 4-5% от общего импорта".

Советник исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы в своем выступлении сказал, что они рады поддержать своих партнеров из Индии в Азербайджане: "Торговые отношения между Азербайджаном и Индией развиваются. В нашей стране действует фармацевтический промышленный парк "Пираллахы" и индийским бизнесменам стоит присмотреться к нему".