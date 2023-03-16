О нас

Азербайджан и Индия могут создать совместные фармацевтические предприятия

Азербайджан и Индия могут создать совместные фармацевтические предприятия Есть предложение изучить потенциал Азербайджана и Индии для создания совместных предприятий в области фармацевтики.
Бизнес
16 марта 2023 г. 12:25
Азербайджан и Индия могут создать совместные фармацевтические предприятия

Поступило предложение изучить потенциал Азербайджана и Индии для создания совместных предприятий в области фармацевтики.

Как сообщает Report, об этом заявила директор департамента Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии (Pharmexcil) Лакшми Прасанна на проходящем в Баку азербайджано-индийском бизнес-форуме по фармацевтике.

По ее словам, в Баку находится делегация, состоящая из представителей около 50 индийских фармацевтических компаний.

"Сегодняшняя встреча - это возможность расширить сотрудничество между двумя сторонами. Я приглашаю азербайджанских бизнесменов к тесному сотрудничеству с индийскими компаниями", - отметила гость.

По словам Прасанны, регион СНГ является одним из потенциальных рынков для фармацевтической промышленности Индии, и производители стремятся выйти на него, особенно на азербайджанский рынок: "На фармацевтическом рынке Азербайджана объемом 850 млн долларов основную долю занимает импорт. Турция, Европа, Китай и Россия - основные партнеры, экспортирующие лекарства в Азербайджан. Индия находится на 6 месте в этом списке, обеспечивая 4-5% от общего импорта".

Советник исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы в своем выступлении сказал, что они рады поддержать своих партнеров из Индии в Азербайджане: "Торговые отношения между Азербайджаном и Индией развиваются. В нашей стране действует фармацевтический промышленный парк "Пираллахы" и индийским бизнесменам стоит присмотреться к нему".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, India may establish joint ventures in field of pharmaceuticals
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Hindistan əczaçılıq sahəsində birgə müəssisələr yarada bilər

Самое читаемое

В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi