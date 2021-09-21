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Азербайджан и EБРР обсудили новые инвестиционные проекты

Азербайджан и EБРР обсудили новые инвестиционные проекты Проекты, реализуемые совместно с Европейским банком реконструкции и развития (EБРР), важны с точки зрения внедрения передового опыта в нашей стране, поощрения экономической диверсификации.
Бизнес
21 сентября 2021 г. 14:07
Азербайджан и EБРР обсудили новые инвестиционные проекты

Проекты, реализуемые совместно с Европейским банком реконструкции и развития (EБРР), важны с точки зрения внедрения передового опыта в нашей стране, поощрения экономической диверсификации.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Мы обсудили с исполнительным директором EБРР по региону Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и региональным директором по Кавказу Катариной Бьорлин Хансен реализацию программы "Зеленый город" Гянджи и возможности ее реализации в других наших городах, новые инвестиционные проекты, участие банка в реализации потенциала освобожденных территорий", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, EBRD discuss new investment projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və EBRD yeni investisiya layihələrini müzakirə edib

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