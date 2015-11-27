Азербайджан и Беларусь будут развивать сотрудничество в регионах

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь и Азербайджан собираются активнее развивать региональное сотрудничество.

Как сообщает Report cо ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил председатель торгово-промышленной палаты Беларуси Михаил Мятликов.

Во время встречи с руководством Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций, а также встречи с министром экономики и промышленности страны речь шла о выходе на региональное сотрудничество.

"Мы договорились, чтобы наши областные торгово-промышленные палаты установили прямые контакты с азербайджанским бизнесом. Уже в начале следующего года сделаем ряд визитов именно для развития регионального сотрудничества", - заявил Михаил Мятликов. По мнению руководителя, большие перспективы для сотрудничества обеих стран есть в сфере туризма.

Азербайджано-белорусский бизнес-форум проходит сегодня в Минске в рамках официального визита в Беларусь президента Азербайджана Ильхама Алиева. На мероприятии планируется рассмотреть перспективные направления развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.