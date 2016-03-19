​Азербайджан хочет интенсифицировать сотрудничество с Украиной в аграрной сфере

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан выразил желание интенсифицировать сотрудничество с Украиной в аграрной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает replyua.net со ссылкой на министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отметила заместитель министра по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая, в Азербайджане были проведены несколько важных встреч, в том числе и с министром сельского хозяйства Азербайджана Гейдаром Асадовым, и с заместителем министра экономики Азербайджана Сахил Бабаевым. Обсуждалось создание мощного центра логистики на территории Азербайджана, который позволил бы увеличить товарооборот между странами. Особенно Азербайджан интересуют украинские овощи, фрукты и ягоды. Что касается Украины, то она от такого сотрудничества выиграет втройне, так как сможет интенсифицировать торговое сотрудничество с Ираном и Турцией.

Кроме этого, заместитель министра уточнила, что дополнительная инфраструктура для проекта "Шелковый путь" может увеличить объемы поставок.