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Азербайджан экспортировал нектарины, персики, яблоки и виноград в Москву и Тулу

Азербайджан экспортировал нектарины, персики, яблоки и виноград в Москву и Тулу Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) по Московской и Тульской областям в прошлом месяце провело карантинный фитосанитарный контроль более 62 тонн фруктов и овощей, ввезенных в регион.
Бизнес
7 сентября 2022 г. 15:46
Азербайджан экспортировал нектарины, персики, яблоки и виноград в Москву и Тулу

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) по Московской и Тульской областям в прошлом месяце провело карантинный фитосанитарный контроль более 62 тонн фруктов и овощей, ввезенных в регион.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, 58 тыс. тонн прошедшей контроль продукции составили фрукты, а 4 тыс. тонн - овощи.

Большую часть импортируемых фруктов составили нектарины и персики (более 21 тыс. тонн) из Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Турции и Грузии. Также были импортированы яблоки (более 14 тыс. тонн) из таких стран, как Молдова, Азербайджан и Сербия, виноград (7,5 тыс. тонн) из Узбекистана, Азербайджана, Турции и Туркменистана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Moskva və Tulaya nektarin, şaftalı, alma və üzüm ixrac edib

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