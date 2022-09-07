Азербайджан экспортировал нектарины, персики, яблоки и виноград в Москву и Тулу

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) по Московской и Тульской областям в прошлом месяце провело карантинный фитосанитарный контроль более 62 тонн фруктов и овощей, ввезенных в регион.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) по Московской и Тульской областям в прошлом месяце провело карантинный фитосанитарный контроль более 62 тонн фруктов и овощей, ввезенных в регион.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, 58 тыс. тонн прошедшей контроль продукции составили фрукты, а 4 тыс. тонн - овощи.

Большую часть импортируемых фруктов составили нектарины и персики (более 21 тыс. тонн) из Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Турции и Грузии. Также были импортированы яблоки (более 14 тыс. тонн) из таких стран, как Молдова, Азербайджан и Сербия, виноград (7,5 тыс. тонн) из Узбекистана, Азербайджана, Турции и Туркменистана.