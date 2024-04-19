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AZAL совершил первый рейс по маршруту Баку-Карачи

AZAL совершил первый рейс по маршруту Баку-Карачи Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) совершила первый прямой рейс в крупнейший город Пакистана Карачи.
Бизнес
19 апреля 2024 г. 00:13
AZAL совершил первый рейс по маршруту Баку-Карачи

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) совершила первый прямой рейс в крупнейший город Пакистана Карачи.

Как передает Report, полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Первый рейс авиакомпании из Баку в Карачи совершен 18 апреля в 20:10 с прибытием в Карачи в 00:30 (по местному времени).

Карачи - значимый исторический, а также культурный центр Пакистана, что делает его интересным для туристов.

Авиакомпания в настоящее время также выполняет рейсы в два других города Пакистана – Исламабад и Лахор.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или воспользовавшись обновленным мобильным приложением AZAL.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Kəraçiyə ilk reysini həyata keçirib

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