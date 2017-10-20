Арабские инвесторы предлагают выделить им посевные площади в Азербайджане

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Мы хотели бы получить разрешение на проведение в Баку в 2018 году выставки товаров стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)".

Как сообщает Report, с этим предложением выступил генеральный секретарь Федерации торговых палат ССАГПЗ Абдулрахим Хасан Наги на бизнес-форуме Азербайджан - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Такая выставка поможет продвижению товаров стран Персидского залива и развитию отношений между Азербайджаном и странами ССАГПЗ. Кроме того, финансовые организации стран ССАГПЗ, а также Исламский банк развития смогут обеспечить необходимые инвестиции для реализации проектов с Азербайджаном. В целях развития экономических связей можно упростить процесс регистрации бизнес-компаний, создать специальный портал. Также предлагаем осуществлять морские перевозки", - сказал Наги.

Генеральный секретарь также предложил выделить посевные площади для предпринимателей из стран ССАГПЗ: "Мы также хотели бы снижения таможенных пошлин на товары из стран Залива. Сейчас этот показатель достигает 200%. Также мы хотели бы отмены визового сбора в размере 20 долларов и включения его в цену билета. Думаю, Азербайджан и страны ССАГПЗ могли бы создать инвестиционный фонд".