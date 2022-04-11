Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей

При отказе Конгресса США на продажу истребителей F-16 Турции, Анкара может рассмотреть возможность приобретения Су-57 у России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в газете "Миллиет".
Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16. В случае, если запрос не будет одобрен, Анкара начнет искать альтернативы, среди которых будут и российские Су-57.
Ранее Турция уже говорила о возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, однако предпочтение отдает разработке собственных истребителей пятого поколения.