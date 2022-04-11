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Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Если Конгресс США откажет в продаже истребителей F-16 Турции, то Анкара может рассмотреть возможность приобретения Су-57 у России.
Бизнес
11 апреля 2022 г. 09:25
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей

При отказе Конгресса США на продажу истребителей F-16 Турции, Анкара может рассмотреть возможность приобретения Су-57 у России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в газете "Миллиет".

Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16. В случае, если запрос не будет одобрен, Анкара начнет искать альтернативы, среди которых будут и российские Су-57.

Ранее Турция уже говорила о возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, однако предпочтение отдает разработке собственных истребителей пятого поколения.

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Версия на английском языке Ankara may consider purchasing Su-57 from Russia

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