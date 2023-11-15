О нас

Али Ахмедов: В ближайшие 7 лет предстоит серьезная работа по реализации ЦУР

Али Ахмедов: В ближайшие 7 лет предстоит серьезная работа по реализации ЦУР В ближайшие 7 лет странам предстоит серьезная работа по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).
Бизнес
15 ноября 2023 г. 11:54
Али Ахмедов: В ближайшие 7 лет предстоит серьезная работа по реализации ЦУР

В ближайшие 7 лет странам предстоит серьезная работа по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом сказал вице-премьер Али Ахмедов во время выступления на II Бакинском форуме устойчивого развития.

Ахмедов напомнил, что со дня принятия этого глобального проекта прошло уже более семи лет.

"На его реализацию отведено время до 2030 года. Однако результаты, достигнутые в мировом масштабе для реализации ЦУР за прошедший период, не столь внушительны. Многие цели не были строго выполнены. Пандемия коронавируса (COVID-19), которая несколько лет назад ввергла мир в коллапс, последовавшие за ней экономические потрясения, а также продолжающиеся в мире конфликты, в том числе на Ближнем Востоке, препятствуют реализации ЦУР", - сказал он.

Ахмедов призвал страны приложить больше усилий для успешной реализации этого глобального проекта ООН к 2030 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani deputy PM: Serious work remains to be done to implement SDGs in next 7 years
Версия на азербайджанском языке Əli Əhmədov: "Qarşıdakı 7 ildə DİM-in icrası ilə bağlı çox ciddi işlər görülməlidir"

Другие новости из категории

Министр экономики: Частный сектор необходимо привлекать к деятельности по реализации ЦУР
Министр экономики: Частный сектор необходимо привлекать к деятельности по реализации ЦУР
15 ноября 2023 г. 12:18
Микаил Джаббаров: С 2019 года в ненефтегазовом секторе создано 350 тыс. рабочих мест
Микаил Джаббаров: С 2019 года в ненефтегазовом секторе создано 350 тыс. рабочих мест
15 ноября 2023 г. 11:18
Азербайджан представит ООН новый отчет о ЦУР
Азербайджан представит ООН новый отчет о ЦУР
15 ноября 2023 г. 11:04
Экономические возможности Азербайджана были представлены в Великобритании
ФотоЭкономические возможности Азербайджана были представлены в Великобритании
15 ноября 2023 г. 02:18
Азербайджан и Марокко подписали еще два меморандума о взаимопонимании
Азербайджан и Марокко подписали еще два меморандума о взаимопонимании
14 ноября 2023 г. 17:50
В Азербайджане за 10 месяцев выдано 335 тысяч сертификатов ASAN İmza
В Азербайджане за 10 месяцев выдано 335 тысяч сертификатов ASAN İmza
14 ноября 2023 г. 15:44
Азербайджан возобновил поставки булгура из двух стран
Азербайджан возобновил поставки булгура из двух стран
14 ноября 2023 г. 14:25
Азербайджан втрое нарастил поставки кокосового масла из Филиппин
Азербайджан втрое нарастил поставки кокосового масла из Филиппин
14 ноября 2023 г. 14:06
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло более чем на 7%
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло более чем на 7%
14 ноября 2023 г. 12:59
В Азербайджане директор 10 компаний приговорен к 7 годам лишения свободы за неуплату налогов
В Азербайджане директор 10 компаний приговорен к 7 годам лишения свободы за неуплату налогов
14 ноября 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi