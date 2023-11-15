Али Ахмедов: В ближайшие 7 лет предстоит серьезная работа по реализации ЦУР

В ближайшие 7 лет странам предстоит серьезная работа по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

В ближайшие 7 лет странам предстоит серьезная работа по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом сказал вице-премьер Али Ахмедов во время выступления на II Бакинском форуме устойчивого развития.

Ахмедов напомнил, что со дня принятия этого глобального проекта прошло уже более семи лет.

"На его реализацию отведено время до 2030 года. Однако результаты, достигнутые в мировом масштабе для реализации ЦУР за прошедший период, не столь внушительны. Многие цели не были строго выполнены. Пандемия коронавируса (COVID-19), которая несколько лет назад ввергла мир в коллапс, последовавшие за ней экономические потрясения, а также продолжающиеся в мире конфликты, в том числе на Ближнем Востоке, препятствуют реализации ЦУР", - сказал он.

Ахмедов призвал страны приложить больше усилий для успешной реализации этого глобального проекта ООН к 2030 году.