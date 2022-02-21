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14 российских компаний подали заявки на деятельность на освобожденных территориях Азербайджана

14 российских компаний подали заявки на деятельность на освобожденных территориях Азербайджана 14 российсих компаний подали заявки на деятельность на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
21 февраля 2022 г. 10:40
14 российских компаний подали заявки на деятельность на освобожденных территориях Азербайджана

14 российских компаний подали заявки на деятельность на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Ниязи Сафаров в ходе проходящего в Баку бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia.

Он отметил, что российский рынок традиционно является важным для Азербайджана.
С 1995 года по 2021 годы Россия инвестировала 5 млрд долларов США в нефтяной, 1,3 млрд - в неняфтяной сектор Азербайджана.

За 2021 год товарооборот между двумя странами составил составил 3 млрд. долларов. В 2021 года экспорт увеличился на 30%, импорт на 6%.

В целом более тысячи российских компаний представлены на азербайджанском рынке.

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Версия на английском языке 14 Russian companies apply for operation in liberated Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Udmurtia bölgəsinin şirkətləri Qarabağın inkişafına cəlb oluna bilər

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