14 российских компаний подали заявки на деятельность на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Ниязи Сафаров в ходе проходящего в Баку бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia.
Он отметил, что российский рынок традиционно является важным для Азербайджана.
С 1995 года по 2021 годы Россия инвестировала 5 млрд долларов США в нефтяной, 1,3 млрд - в неняфтяной сектор Азербайджана.
За 2021 год товарооборот между двумя странами составил составил 3 млрд. долларов. В 2021 года экспорт увеличился на 30%, импорт на 6%.
В целом более тысячи российских компаний представлены на азербайджанском рынке.