Завершилось оценочное учение НАТО с батальоном ОСС Вооруженных сил Азербайджана

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Завершилось проводящееся в Учебном Центре "Карахейбат" в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в полевом учении приняли участие около 700 военнослужащих, до 80-ти единиц военной техники и 4 вертолета.

Оценка батальона проводилась многонациональным оценочным составом при участии наблюдателей, представляющих Командование Сухопутных Войск НАТО.