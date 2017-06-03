 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завершилось оценочное учение НАТО с батальоном ОСС Вооруженных сил Азербайджана

    В полевом учении приняли участие около 700 военнослужащих, до 80-ти единиц военной техники и 4 вертолета Вооруженных сил
    © Mod.gov.az

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Завершилось проводящееся в Учебном Центре "Карахейбат" в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в полевом учении приняли участие около 700 военнослужащих, до 80-ти единиц военной техники и 4 вертолета.

    Оценка батальона проводилась многонациональным оценочным составом при участии наблюдателей, представляющих Командование Сухопутных Войск НАТО. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi