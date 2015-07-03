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    Закир Гасанов встретился с новоизбранным президентом Латвии

    На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, перспективы развития ВС и расширения военного сотрудничества

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Латвии, встретился с нынешним министром обороны Латвии Раймондсом Вейонисом, который с 8 июля начнет исполнять обязанности президента страны. 

    Как сообщили Report в министерстве, на официальной церемонии согласно протоколу министры прошли перед почетным караулом. Прозвучали государственные гимны обеих стран. 

    Затем с участием делегаций состоялась встреча в расширенном составе. 

    Министр обороны Азербайджана поблагодарил за официальное приглашение и гостеприимство, поздравил Раймондса Вейониса в связи с избранием на пост президента Латвии и пожелал ему успехов на этой высокой государственной должности. 

    На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, перспективы развития Вооруженных сил и расширения военного сотрудничества между двумя странами. Была подчеркнута важность сотрудничества во всех сферах, в том числе и военной сфере. 

    З.Гасанов отметил, что Азербайджан и Латвия имеют хороший опыт в сфере военного сотрудничества: "Расширение сотрудничества в сфере обороны будет способствовать укреплению Вооруженных сил”.

    Р.Вейонис в свою очередь заявил, что Латвия всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, и была сторонником разрешения нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета Азербайджана. 

    После состоялся обмен мнениями относительно военно-политического положения Южно-кавказского региона, положения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и других вопросов, представляющих взаимный интерес. 

    На встрече также участвовал начальник Генштаба Вооруженных сил Латвийской Республики генерал-лейтенант Раймонд Граубе. 

    Визит завершится 4 июля. 

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