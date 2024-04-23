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В танковых частях армии Азербайджана проведены состязания

В танковых частях армии Азербайджана проведены состязания Среди личного состава танковых частей армии Азербайджана прошли состязания, в рамках которых военнослужащие сдали ряд нормативов.
Армия
23 апреля 2024 г. 13:42
В танковых частях армии Азербайджана проведены состязания

Среди личного состава танковых частей армии Азербайджана прошли состязания, в рамках которых военнослужащие сдали ряд нормативов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе состязаний в подразделениях проверена физическая подготовка личного состава, приняты нормативы по сборке-разборке штатного оружия бронетехники в установленные сроки, а также по другим задачам.

Основной целью проведения состязаний является развитие индивидуальных навыков военнослужащих и совершенствование боевых навыков.

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Версия на английском языке Competition held in tank units of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun tank bölmələrində yarış keçirilib

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