В танковых частях армии Азербайджана проведены состязания

Среди личного состава танковых частей армии Азербайджана прошли состязания, в рамках которых военнослужащие сдали ряд нормативов.

Среди личного состава танковых частей армии Азербайджана прошли состязания, в рамках которых военнослужащие сдали ряд нормативов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе состязаний в подразделениях проверена физическая подготовка личного состава, приняты нормативы по сборке-разборке штатного оружия бронетехники в установленные сроки, а также по другим задачам.

Основной целью проведения состязаний является развитие индивидуальных навыков военнослужащих и совершенствование боевых навыков.