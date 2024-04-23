В танковых частях армии Азербайджана проведены состязания

Среди личного состава танковых частей армии Азербайджана прошли состязания, в рамках которых военнослужащие сдали ряд нормативов.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В ходе состязаний в подразделениях проверена физическая подготовка личного состава, приняты нормативы по сборке-разборке штатного оружия бронетехники в установленные сроки, а также по другим задачам.
Основной целью проведения состязаний является развитие индивидуальных навыков военнослужащих и совершенствование боевых навыков.