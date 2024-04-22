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Минобороны Грузии: Готовы внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе

Минобороны Грузии: Готовы внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе Грузия готова внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе.
Армия
22 апреля 2024 г. 19:42
Минобороны Грузии: Готовы внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе

Грузия готова внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр обороны Грузии Ираклий Чиковани заявил на встрече с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

На встрече стороны обсудили важность стратегического партнерства и дружественных отношений между двумя странами. Отмечена положительная динамика визитов высокого уровня.

Также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Уделено внимание совместному участию в международных учениях и сотрудничеству в области военного образования.

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Версия на английском языке Ministry of Defense: Georgia ready to contribute to process of establishing peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın müdafiə naziri: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması prosesinə töhfə verməyə hazırıq

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