Минобороны Грузии: Готовы внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе

Грузия готова внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр обороны Грузии Ираклий Чиковани заявил на встрече с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.
На встрече стороны обсудили важность стратегического партнерства и дружественных отношений между двумя странами. Отмечена положительная динамика визитов высокого уровня.
Также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Уделено внимание совместному участию в международных учениях и сотрудничеству в области военного образования.