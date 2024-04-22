Минобороны Грузии: Готовы внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе

Грузия готова внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Грузия готова внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр обороны Грузии Ираклий Чиковани заявил на встрече с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

На встрече стороны обсудили важность стратегического партнерства и дружественных отношений между двумя странами. Отмечена положительная динамика визитов высокого уровня.

Также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Уделено внимание совместному участию в международных учениях и сотрудничеству в области военного образования.