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Азербайджан и Грузия обсудили вопросы безопасности экспортных трубопроводов

Азербайджан и Грузия обсудили вопросы безопасности экспортных трубопроводов В Грузии завершены многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием азербайджанских, турецких и грузинских военнослужащих, состоялась встреча по вопросам безопасности экспортных трубопроводов, проходящих через Азербайджан и Грузию.
Армия
1 октября 2024 г. 18:00
Азербайджан и Грузия обсудили вопросы безопасности экспортных трубопроводов

В Грузии завершены многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием азербайджанских, турецких и грузинских военнослужащих, состоялась встреча по вопросам безопасности экспортных трубопроводов, проходящих через Азербайджан и Грузию.

Как сообщили Report в Госагентстве по охране стратегических объектов Азербайджана, основное внимание было уделено усилению сотрудничества между вооруженными силами Азербайджана, Турции и Грузии.

Также состоялась встреча заместителя начальника Госагентства по охране стратегических объектов Исфандияра Мехбалиева и директора департамента охраны стратегических трубопроводов МВД Грузии полковника Зураба Чабашвили. В ходе встречи был обсужден обмен опытом между учреждениями и перспективы двустороннего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstandan keçən ixrac boru kəmərlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı görüş keçirilib

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