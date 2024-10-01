Азербайджан и Грузия обсудили вопросы безопасности экспортных трубопроводов

В Грузии завершены многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием азербайджанских, турецких и грузинских военнослужащих, состоялась встреча по вопросам безопасности экспортных трубопроводов, проходящих через Азербайджан и Грузию.

В Грузии завершены многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием азербайджанских, турецких и грузинских военнослужащих, состоялась встреча по вопросам безопасности экспортных трубопроводов, проходящих через Азербайджан и Грузию.

Как сообщили Report в Госагентстве по охране стратегических объектов Азербайджана, основное внимание было уделено усилению сотрудничества между вооруженными силами Азербайджана, Турции и Грузии.

Также состоялась встреча заместителя начальника Госагентства по охране стратегических объектов Исфандияра Мехбалиева и директора департамента охраны стратегических трубопроводов МВД Грузии полковника Зураба Чабашвили. В ходе встречи был обсужден обмен опытом между учреждениями и перспективы двустороннего сотрудничества.