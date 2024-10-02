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Али Нагиев: 3979 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении

Али Нагиев: 3979 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении Согласно официальным данным на 1 октября 2024 года, пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении числятся 3 979 человек.
Армия
2 октября 2024 г. 10:29
Али Нагиев: 3979 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении

Согласно официальным данным на 1 октября 2024 года, пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении числятся 3 979 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Али Нагиев на международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: поддержка права семей знать правду" в Баку.

"Из них 3 973 человека пропали без вести в годы Первой Карабахской войны, а 6 человек - в Отечественной войне 2020 года", - сказал он.

Нагиев напомнил, что Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией азербайджанские территории.

"Армянская сторона, в том числе армянские полевые командиры, руководившие военными операциями в Карабахе, естественно знают, где захоронены останки наших соотечественников. Хотя Азербайджан неоднократно требовал от Армении внести ясность в судьбу пропавших без вести, в том числе посредством международных организаций, мы до сих пор не получили никакой информации", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 3 979 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb

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