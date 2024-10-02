В Отдельной общевойсковой армии проведены тактические учения

В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии, с артиллерийскими подразделениями были проведены показательные тактические учения с боевой стрельбой.

В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии, с артиллерийскими подразделениями были проведены показательные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно сценарию учений подразделения были выведены по сигналу тревоги из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения. Действия, которые предстояло выполнить, были уточнены на карте, заслушаны доклады офицеров о решениях, принятых в соответствии со сложившейся тактической обстановкой.

Подразделения преодолели различные препятствия по ходу маршрута и выполнили действия по занятию огневых позиций, приведению боевой техники и артиллерийских установок в состояние боевой готовности.

Во взаимодействии с подразделениями БПЛА были определены координаты наземных целей условного противника.

В ходе практических стрельб с высокой точностью были уничтожены намеченные и внеплановые цели условного противника.

На показательных учениях, проведенных с целью повышения знаний и навыков военнослужащих, а также совершенствования навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями, был продемонстрирован высокий профессионализм.