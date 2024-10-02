О нас

В Отдельной общевойсковой армии проведены тактические учения

В Отдельной общевойсковой армии проведены тактические учения В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии, с артиллерийскими подразделениями были проведены показательные тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
2 октября 2024 г. 10:41
В Отдельной общевойсковой армии проведены тактические учения

В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии, с артиллерийскими подразделениями были проведены показательные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно сценарию учений подразделения были выведены по сигналу тревоги из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения. Действия, которые предстояло выполнить, были уточнены на карте, заслушаны доклады офицеров о решениях, принятых в соответствии со сложившейся тактической обстановкой.

Подразделения преодолели различные препятствия по ходу маршрута и выполнили действия по занятию огневых позиций, приведению боевой техники и артиллерийских установок в состояние боевой готовности.

Во взаимодействии с подразделениями БПЛА были определены координаты наземных целей условного противника.

В ходе практических стрельб с высокой точностью были уничтожены намеченные и внеплановые цели условного противника.

На показательных учениях, проведенных с целью повышения знаний и навыков военнослужащих, а также совершенствования навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями, был продемонстрирован высокий профессионализм.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun artilleriya bölmələrinin taktiki təlimi keçirilib

Другие новости из категории

Али Нагиев: 3979 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении
Али Нагиев: 3979 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении
2 октября 2024 г. 10:29
Азербайджан и Грузия обсудили вопросы безопасности экспортных трубопроводов
ФотоАзербайджан и Грузия обсудили вопросы безопасности экспортных трубопроводов
1 октября 2024 г. 18:00
В ВМС проводится курс по оценке боевой готовности
ФотоВ ВМС проводится курс по оценке боевой готовности
1 октября 2024 г. 15:19
В Турции проходит первое собрание глав топографических ведомств ОТГ
В Турции проходит первое собрание глав топографических ведомств ОТГ
1 октября 2024 г. 12:47
Военные Азербайджана и Узбекистана проводят совместные командно-штабные учения
ФотоВоенные Азербайджана и Узбекистана проводят совместные командно-штабные учения
1 октября 2024 г. 10:54
В азербайджанской армии прошли показательные занятия по инженерной подготовке
ФотоВ азербайджанской армии прошли показательные занятия по инженерной подготовке
30 сентября 2024 г. 15:28
Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения Мастерство-2024
Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения "Мастерство-2024"
29 сентября 2024 г. 15:43
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
29 сентября 2024 г. 13:25
Позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу
29 сентября 2024 г. 11:33
В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024
В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024
28 сентября 2024 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi