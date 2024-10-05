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Завершились совместные командно-штабные учения между Азербайджаном и Узбекистаном

Завершились совместные командно-штабные учения между Азербайджаном и Узбекистаном В Центре военных игр Института военного управления состоялась церемония закрытия совместных командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024" между Азербайджаном и Узбекистаном.
Армия
5 октября 2024 г. 15:52
Завершились совместные командно-штабные учения между Азербайджаном и Узбекистаном

В Центре военных игр Института военного управления состоялась церемония закрытия совместных командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024" между Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основной целью учений было повышение координации и эффективности союзных сил, развитие стратегического партнерства.

Военнослужащие обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении всех поставленных задач.

Участникам были вручены сертификаты, а группа отличившихся военнослужащих была награждена.

Церемония завершилась концертной программой, организованной Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan arasında birgə komanda-qərargah təlimi başa çatıb

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