Завершились совместные командно-штабные учения между Азербайджаном и Узбекистаном

В Центре военных игр Института военного управления состоялась церемония закрытия совместных командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024" между Азербайджаном и Узбекистаном.

В Центре военных игр Института военного управления состоялась церемония закрытия совместных командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024" между Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основной целью учений было повышение координации и эффективности союзных сил, развитие стратегического партнерства.

Военнослужащие обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении всех поставленных задач.

Участникам были вручены сертификаты, а группа отличившихся военнослужащих была награждена.

Церемония завершилась концертной программой, организованной Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова.