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В Сухопутных войсках прошли состязания на звание "Лучшая танковая рота"

В Сухопутных войсках прошли состязания на звание "Лучшая танковая рота" В Сухопутных войсках состоялись состязания на звание "Лучшая танковая рота" в соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год,
Армия
3 октября 2024 г. 11:23
В Сухопутных войсках прошли состязания на звание Лучшая танковая рота

В Сухопутных войсках прошли состязания на звание "Лучшая танковая рота" в соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В состязаниях, проведенных в целях повышения знаний и умений военнослужащих, совершенствования их боевых навыков, проверена боеготовность танковых подразделений.

Также были выполнены упражнения по стрельбе и вождению в дневное и ночное время.

По итогам состязаний было определено подразделение, удостоенное звания "Лучшая танковая рота".

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Версия на азербайджанском языке ”Ən yaxşı tank bölüyü” adı uğrunda yarış keçirilib

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