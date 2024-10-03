В Сухопутных войсках прошли состязания на звание "Лучшая танковая рота"

В Сухопутных войсках состоялись состязания на звание "Лучшая танковая рота" в соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год,

В Сухопутных войсках прошли состязания на звание "Лучшая танковая рота" в соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В состязаниях, проведенных в целях повышения знаний и умений военнослужащих, совершенствования их боевых навыков, проверена боеготовность танковых подразделений.

Также были выполнены упражнения по стрельбе и вождению в дневное и ночное время.

По итогам состязаний было определено подразделение, удостоенное звания "Лучшая танковая рота".