Азербайджан обсудил с Венгрией сотрудничество в военной сфере

15:11

Делегация Министерства обороны Венгрии посетила Азербайджана в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, заключенным между министерствами обороны двух стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита гости сначала посетили Н-скую воинскую часть Сил специального назначения, где им был представлен брифинг о боевом опыте спецназовцев.

Затем венгерская сторона ознакомились с работой, проводимой в воинской части.

Венгерской делегации представлена также тактическая деятельность группы специальных операций, а также вооружение, боеприпасы и боевая техника, используемые подразделениями.

Целью встречи являлся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, а также обсуждение предложений по развитию взаимодействия.