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Азербайджан обсудил с Венгрией сотрудничество в военной сфере

Азербайджан обсудил с Венгрией сотрудничество в военной сфере 15:11
Армия
3 октября 2024 г. 15:17
Азербайджан обсудил с Венгрией сотрудничество в военной сфере

Делегация Министерства обороны Венгрии посетила Азербайджана в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, заключенным между министерствами обороны двух стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита гости сначала посетили Н-скую воинскую часть Сил специального назначения, где им был представлен брифинг о боевом опыте спецназовцев.

Затем венгерская сторона ознакомились с работой, проводимой в воинской части.

Венгерской делегации представлена также тактическая деятельность группы специальных операций, а также вооружение, боеприпасы и боевая техника, используемые подразделениями.

Целью встречи являлся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, а также обсуждение предложений по развитию взаимодействия.

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Версия на английском языке ФотоHungarian delegation visits military unit in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоMacarıstan hərbçiləri Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin hərbi hissəsində olublar

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