Азербайджан обсудил с Венгрией сотрудничество в военной сфере

Делегация Министерства обороны Венгрии посетила Азербайджана в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, заключенным между министерствами обороны двух стран.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В рамках визита гости сначала посетили Н-скую воинскую часть Сил специального назначения, где им был представлен брифинг о боевом опыте спецназовцев.
Затем венгерская сторона ознакомились с работой, проводимой в воинской части.
Венгерской делегации представлена также тактическая деятельность группы специальных операций, а также вооружение, боеприпасы и боевая техника, используемые подразделениями.
Целью встречи являлся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, а также обсуждение предложений по развитию взаимодействия.