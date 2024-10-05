Состоялась встреча рабочей группы, созданной с целью разработки проектов новых военных уставов

В Учебном и образовательном центре азербайджанской армии состоялась встреча рабочей группы, созданной по приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, для разработки новых проектов Дисциплинарного устава, Устава гарнизонной и караульной слу

В Учебном и образовательном центре азербайджанской армии состоялась встреча рабочей группы, созданной по приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, для разработки новых проектов Дисциплинарного устава, Устава гарнизонной и караульной служб, а также Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны.

Встречу возглавил первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев. Ответственные лица различных структур Вооруженных сил обсудили деятельность по совершенствованию указанных уставов.