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Состоялась встреча рабочей группы, созданной с целью разработки проектов новых военных уставов

Состоялась встреча рабочей группы, созданной с целью разработки проектов новых военных уставов В Учебном и образовательном центре азербайджанской армии состоялась встреча рабочей группы, созданной по приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, для разработки новых проектов Дисциплинарного устава, Устава гарнизонной и караульной слу
Армия
5 октября 2024 г. 16:25
Состоялась встреча рабочей группы, созданной с целью разработки проектов новых военных уставов

В Учебном и образовательном центре азербайджанской армии состоялась встреча рабочей группы, созданной по приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, для разработки новых проектов Дисциплинарного устава, Устава гарнизонной и караульной служб, а также Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны.

Встречу возглавил первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев. Ответственные лица различных структур Вооруженных сил обсудили деятельность по совершенствованию указанных уставов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYeni hərbi nizamnamə layihələrinin hazırlanması məqsədilə yaradılan işçi qrupunun görüşü keçirilib

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