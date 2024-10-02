Снайперы уничтожили цели условного противника

Выполнены практические упражнения по стрельбе из снайперских винтовок в соответствии с планом подготовки на текущий год.

Выполнены практические упражнения по стрельбе из снайперских винтовок в соответствии с планом подготовки на текущий год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На тренировочной площадке личному составу были разъяснены правила безопасности, после чего военнослужащие выполнили нормативы по занятию огневой позиции и приведению оружия в боевое состояние.

Снайперы с высоким профессионализмом выполнили задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника с соблюдением правил прицеливания.

Основной целью упражнений является повышение уровня подготовки военнослужащих, а также совершенствование их практических умений и навыков ведения огня.