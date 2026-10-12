Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Азербайджан и Камбоджа расширяют возможности выхода на новые рынки

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 17:24
    Азербайджан и Камбоджа расширяют возможности выхода на новые рынки

    Азербайджан и Камбоджа расширяют возможности выхода на новые рынки.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации ассоциаций работодателей и бизнеса Камбоджи (CAMFEBA) Окхна Сок Писетх на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме.

    По его словам, на карте Евразии Азербайджан и Камбоджа расположены на двух противоположных концах одного торгового пути:

    "Азербайджан, расположенный в центре ближневосточного коридора, вносит важный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности и играет ключевую роль в развитии транспортных и энергетических связей между Центральной Азией и Европой через Кавказ и Турцию. Камбоджа же является воротами на Восток. Мы являемся участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (RCEP) - крупнейшего торгового соглашения в мире. Это соглашение охватывает примерно 2,3 млрд человек и 30% мирового ВВП".

    Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Azərbaycan və Kamboca yeni bazarlara çıxış imkanlarını birləşdirir
    CAMFEBA president: Azerbaijan and Cambodia can open new markets together
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей