Закир Гасанов вновь встретился с начальником Генштаба ВС Ирана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 17 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Багери.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи стороны обсудили итоги двухдневных переговоров, проведенных в рабочих группах и еще раз обменялись мнениями по расширению связей в других областях военного сотрудничества.

Стороны, высоко оценив выполненные работы, особо подчеркнули важность продолжения взаимных визитов.

Напомним, что Закир Гасанов накануне уже встречался с М.Багери.