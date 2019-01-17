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    Закир Гасанов вновь встретился с начальником Генштаба ВС Ирана

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 17 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Багери.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи стороны обсудили итоги двухдневных переговоров, проведенных в рабочих группах и еще раз обменялись мнениями по расширению связей в других областях военного сотрудничества.

    Стороны, высоко оценив выполненные работы, особо подчеркнули важность продолжения взаимных визитов.

    Напомним, что Закир Гасанов накануне уже встречался с М.Багери.

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