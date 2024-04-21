Отмечена 32-я годовщина образования Военной полиции

Руководство Министерства обороны приняло участие в мероприятии, проведенном в Гянджинском отделении Военной полиции по случаю 32-й годовщины образования Управления военной полиции.

Руководство Министерства обороны приняло участие в мероприятии, проведенном в Гянджинском отделении Военной полиции по случаю 32-й годовщины образования Управления военной полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Встретившись с личным составом, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева продолжаются мероприятия, направленные на дальнейшее улучшение служебных и социально-бытовых условий военнослужащих. Подчеркнуты основные задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией.

Положительно оценив служебную деятельность подразделений Военной полиции, особенно в населённых пунктах на освобождённых территориях и в местах дислокации войск, министр поздравил личный состав и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Награждена группа военнослужащих, отличившихся в организации комендантской и войсковой службы.

Затем руководство Министерства обороны осмотрело нововведенный в эксплуатацию военный объект.

Было доложено, что на военном объекте, соответствующем современным стандартам, имеются все условия для организации службы и эффективного проведения досуга военнослужащих.

Ознакомившись также с условиями, созданными в караульной, генерал-полковник З.Гасанов провел осмотр военных автомобилей и дал соответствующие рекомендации по поддержанию на высоком уровне технических показателей транспортных средств и их эксплуатации в соответствии с инструкциями.

Министр обороны дал указания по организации войсковой, гарнизонной, патрульной и комендантской службы на освобождённых территориях, поставил конкретные задачи перед должностными лицами в связи с продолжением других необходимых мероприятий.

В заключение руководством Министерства обороны были посажены деревья на территории воинской части.