SIPRI: Глобальные военные расходы в 2023 году достигли $2,443 трлн

Глобальные военные расходы в 2023 году достигли $2,443 трлн, что на 6,8% больше, чем в 2022 году. Это было самое большое увеличение за период с 2009 года, оно произошло во всех входящих в топ-10 странах.

Глобальные военные расходы в 2023 году достигли $2,443 трлн, что на 6,8% больше, чем в 2022 году. Это было самое большое увеличение за период с 2009 года, оно произошло во всех входящих в топ-10 странах.

Как передает Report , об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в новом докладе.

"Глобальные военные расходы растут на фоне войны, растущей напряженности и неопределенности", - подчеркивают авторы.

Рост продолжался девятый год подряд и наблюдался во всех регионах. Наибольших показателей он достиг в Европе, Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке.

Общие военные расходы в 2023 году составили 2,3% мирового ВВП. В пятерку стран с самыми большими затратами в этой области вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия, на которые вместе пришелся 61% мировых военных расходов.

И США, и Китай, занимающие верхние строчки мирового рейтинга, увеличили свои военные расходы в 2023 году, которые составили $916 млрд и $296 млрд соответственно.

В 2023 году совокупные военные расходы 31 страны НАТО составили $1,341 трлн, что равно 55% общемирового объема. Ассигнования США на военные цели возросли на 2,3% и достигли $916 млрд, или 68% общих расходов НАТО. В 2023 году большинство европейских членов Североатлантического альянса увеличили свои военные бюджеты, их доля в общих расходах составила 28%, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Оставшиеся 4% приходятся на Канаду и Турцию.

Второе место по объему военных расходов принадлежит Китаю, потратившему в 2023 году $296 млрд, что на 6% больше, чем в 2022-м. По счету это был 29-й год, когда страна неуклонно наращивала свой военный бюджет. Сейчас он равен половине общего объема военных ассигнований в Азии и Океании.

Военные расходы Российской Федерации возросли на 24% и, по оценкам, составили в 2023 году $109 млрд, что на 57% больше, чем в 2014 году. В прошлом году ассигнования на военные нужды составили 16% всех бюджетных расходов, а военная нагрузка - 5,9% ВВП.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна военные расходы возросли в 2023 году по сравнению с 2014 годом на 54%. Рост организованной преступности заставил несколько стран региона укрепить свои вооруженные силы для борьбы с преступными группировками.