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Иранский катер нарушил границу Азербайджана, есть задержанные

Иранский катер нарушил границу Азербайджана, есть задержанные Главный командный центр управления береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) остановил принадлежащий Ирану катер в азербайджанском секторе Каспийского моря, есть задержанные.
Армия
22 апреля 2024 г. 16:19
Иранский катер нарушил границу Азербайджана, есть задержанные

Главный командный центр управления береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) остановил принадлежащий Ирану катер в азербайджанском секторе Каспийского моря, есть задержанные.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Как отмечается, в Алятском направлении были замечены неизвестные суда. Пограничный корабль, охраняющий государственную границу, начал преследование обнаруженной цели, были оповещены подразделения береговой охраны и приняты срочные меры по закрытию береговой линии. Чтобы остановить цель, обнаруженную пограничным кораблем, был произведен предупредительный огонь.
В результате патрулирования пограничными кораблями береговой охраны, подразделениями берегового контроля в южном направлении в азербайджанском секторе Каспийского был задержан принадлежащий Исламской Республике Иран катер с двумя членами экипажа.

В ходе расследования установлено, что задержанные являются гражданами Ирана: Мухтар Абди Ялджи, 1991 года рождения, и Али Бахрами Мохаммад, 2000 года рождения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято 20 килограммов и 400 граммов наркотического средства марихуаны в 8 посылках, выброшенных в море нарушителями границы.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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