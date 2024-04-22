Иранский катер нарушил границу Азербайджана, есть задержанные

Главный командный центр управления береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) остановил принадлежащий Ирану катер в азербайджанском секторе Каспийского моря, есть задержанные.

Главный командный центр управления береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) остановил принадлежащий Ирану катер в азербайджанском секторе Каспийского моря, есть задержанные.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Как отмечается, в Алятском направлении были замечены неизвестные суда. Пограничный корабль, охраняющий государственную границу, начал преследование обнаруженной цели, были оповещены подразделения береговой охраны и приняты срочные меры по закрытию береговой линии. Чтобы остановить цель, обнаруженную пограничным кораблем, был произведен предупредительный огонь.

В результате патрулирования пограничными кораблями береговой охраны, подразделениями берегового контроля в южном направлении в азербайджанском секторе Каспийского был задержан принадлежащий Исламской Республике Иран катер с двумя членами экипажа.

В ходе расследования установлено, что задержанные являются гражданами Ирана: Мухтар Абди Ялджи, 1991 года рождения, и Али Бахрами Мохаммад, 2000 года рождения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято 20 килограммов и 400 граммов наркотического средства марихуаны в 8 посылках, выброшенных в море нарушителями границы.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.