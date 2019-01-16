Министр обороны Азербайджана принял начальника Генштаба ВС Ирана

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенант Мохаммад Багери находится с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, 16 января в министерстве обороны состоялась встреча делегаций обеих стран.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны обеих стран. Согласно протоколу, генерал-лейтенант М.Багери оставил запись в "Книге почета".

Сначала стороны провели встречу один на один, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов еще раз выразил соболезнование в связи с трагедией, произошедшей в результате крушения самолета Вооруженных сил Ирана.

Оценив визит генерал-лейтенанта М.Багери в Азербайджан как высокий показатель дружеских отношений между нашими странами, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул заслуги общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и главы государства Ильхама Алиева в установлении и укреплении взаимного доверия в этих отношениях.

Говоря о военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник З.Гасанов довел до внимания гостя, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться серьезной угрозой для стабильности в регионе. Министр также выразил признательность иранской стороне за ее усилия, направленные на урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Отметив, что религиозные, исторические, культурные связи между нашими государствами основаны на добрых дружеских традициях, генерал-лейтенант М.Багери заявил, что, как и во многих других областях, существует также широкий потенциал для сотрудничества между двумя странами в военной сфере. Он добавил, что Иран поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию нашей страны в урегулировании конфликта, и в то же время будет оказывать всестороннюю поддержку Азербайджану.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, противостоянию терроризму, региональной безопасности, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи был подписан протокол.