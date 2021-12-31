Закир Гасанов передал военным поздравления Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения его памяти.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов встретился с группой военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, в том числе раненых в Отечественной войне, поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и от имени главы государства вручил праздничные гостинцы.