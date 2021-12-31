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Закир Гасанов передал военным поздравления Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева

Закир Гасанов передал военным поздравления Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.
Армия
31 декабря 2021 г. 12:33
Закир Гасанов передал военным поздравления Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения его памяти.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов встретился с группой военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, в том числе раненых в Отечественной войне, поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и от имени главы государства вручил праздничные гостинцы.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov conveys congratulations of Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev to servicemen
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Ali Baş Komandan İlham Əliyevin təbriklərini hərbçilərə çatdırıb

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