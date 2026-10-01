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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Яшар Гюлер: Если мы хотим мира и спокойствия, то должны быть готовы к войне

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 15:51
    Яшар Гюлер: Если мы хотим мира и спокойствия, то должны быть готовы к войне

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер считает, что ради мира и спокойствия необходимо всегда быть готовым к войне.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом он заявил на совместных военных учениях "Сила единства – 2026", проходящих в Азербайджане.

    Он отметил, что подготовка военнослужащих из Азербайджана, Турции и Узбекистана успешно завершена.

    "Я поздравляю своих братьев, принявших участие в учениях. Верю, что отныне, с участием наших других братьев из Кыргызстана и Казахстана мы будем планировать и успешно проводить более масштабные совместные учения. Если мы хотим мира и спокойствия, то должны быть готовы к войне. Поэтому, учитывая ситуацию в нашем регионе, мы наилучшим образом обеспечим свою готовность и будем жить в мире", - сказал он.

    Яшар Гюлер
    Yaşar Gülər: Sülh və əmin-amanlıq istəyiriksə, müharibəyə hazır olmalıyıq
    Turkish Defense Minister countries must be prepared for war to keep peace
    MiniBoss
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