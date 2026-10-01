Yaşar Gülər: Sülh və əmin-amanlıq istəyiriksə, müharibəyə hazır olmalıyıq
- 01 oktyabr, 2026
- 15:06
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Sülh və əmin-amanlıq istənilirsə, müharibəyə hazır olmaq lazımdır.
"Report"un Xocavəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycanda keçirilən "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin sonuncu mərhələsi zamanı hərbi qulluqçuların təltifolunma mərasimimdə bildirib.
O bildirib ki, Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistandan olan hərbi qulluqçuların təlimi uğurla başa çatıb:
"Təlimdə iştirak edən qardaşlarımı təbrik edirəm. İnanıram ki, bundan sonra digər qardaşlarımızın da – qırğızların, qazaxların da aramıza qoşulması ilə daha böyük təlimləri birlikdə planlaşdıraraq uğurla həyata keçirəcəyik. Sülh və əmin-amanlıq istəyiriksə, müharibəyə hazır olmalıyıq. Bütün bunlara görə də biz bölgəmizdəki vəziyyətləri nəzərə alaraq hazırlığımızı ən yaxşı şəkildə təmin edib sülh içində yaşayacağıq".