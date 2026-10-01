İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Yaşar Gülər: Sülh və əmin-amanlıq istəyiriksə, müharibəyə hazır olmalıyıq

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:06
    Yaşar Gülər: Sülh və əmin-amanlıq istəyiriksə, müharibəyə hazır olmalıyıq

    Sülh və əmin-amanlıq istənilirsə, müharibəyə hazır olmaq lazımdır.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycanda keçirilən "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin sonuncu mərhələsi zamanı hərbi qulluqçuların təltifolunma mərasimimdə bildirib.

    O bildirib ki, Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistandan olan hərbi qulluqçuların təlimi uğurla başa çatıb:

    "Təlimdə iştirak edən qardaşlarımı təbrik edirəm. İnanıram ki, bundan sonra digər qardaşlarımızın da – qırğızların, qazaxların da aramıza qoşulması ilə daha böyük təlimləri birlikdə planlaşdıraraq uğurla həyata keçirəcəyik. Sülh və əmin-amanlıq istəyiriksə, müharibəyə hazır olmalıyıq. Bütün bunlara görə də biz bölgəmizdəki vəziyyətləri nəzərə alaraq hazırlığımızı ən yaxşı şəkildə təmin edib sülh içində yaşayacağıq".

    Birliyin Gücü–2026 hərbi təlimi Hərbi əməkdaşlıq Türk dövlətləri Yaşar Gülər
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    Turkish Defense Minister countries must be prepared for war to keep peace
    MiniBoss
    MiniBoss

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