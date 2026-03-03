Мустафаев и Гюлер обсудили расширение сотрудничества в сфере оборонпрома

Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым находится с официальным визитом в столице Турции Анкаре.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках визита Мустафаев провел встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и председателем Комитета оборонной промышленности Халуком Гёргюном.

В ходе переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере оборонной промышленности. Стороны также затронули вопросы интенсификации взаимного обмена опытом и запуска новых совместных проектов.

Была особо подчеркнута важность укрепления партнерства для обеспечения безопасности и обороноспособности двух братских стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам внедрения и совершенствования передовых технологий и современных оборонительных систем.

Стороны также уделили внимание вопросам углубления взаимодействия в области научного обмена, проведения совместных учений и реализации стратегических проектов в сфере оборонной промышленности.