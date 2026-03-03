İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə sənayesi əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hərbi
    • 03 mart, 2026
    • 12:37
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə sənayesi əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində rəsmi səfərdədir.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, V.Mustafayev səfər çərçivəsində Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər, həmçinin Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Haluk Görgün ilə görüşlər keçirib.

    Görüşlərdə Azərbaycan və Türkiyə arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və daha da inkişaf etdirilməsi, həmçinin qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin artırılması və yeni layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində müzakirələr edilib.

    Əməkdaşlığın gücləndirilməsinin iki qardaş ölkənin təhlükəsizlik və müdafiə sahələrində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanaraq müasir texnologiyaların və müdafiə sistemlərinin tətbiqi və inkişaf etdirilməsi mövzusunda fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüşlər zamanı tərəflər müdafiə sənayesi sahəsində elmi mübadilə, birgə təlimlər və strateji layihələr üzrə işbirliyinin dərinləşdirilməsi haqda danışıblar.

    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə sənayesi əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə sənayesi əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə sənayesi əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə sənayesi əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə sənayesi əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Vüqar Mustafayev Yaşar Gülər Türkiyə müdafiə sənayesi Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

    Son xəbərlər

    13:03

    Son iki saatda daha 83 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    13:01

    Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verib

    Hadisə
    13:00

    Amil Həmzəyev: "18 xallıq üstünlüyü yorğunluq səbəbindən qoruya bilmədik"

    Komanda
    12:58

    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    12:53

    Zafer Demircan: "Bərpa olunan enerji Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılacaq"

    Energetika
    12:52

    "Instagram" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 64 %-ni itirib

    İKT
    12:48

    "AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılır

    Maliyyə
    12:45

    İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb

    Digər ölkələr
    12:45

    İlin ilk Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti