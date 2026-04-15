İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Qrossi: Nüvə proqramına nəzarət mexanizmi olmadan İranla sülh sazişi illüziyadır

    Digər ölkələr
    • 15 aprel, 2026
    • 11:19
    ABŞ və İran arasında mümkün sazişə Tehranın nüvə proqramının yoxlanılması üzrə ətraflı tədbirlər daxil edilməlidir.

    "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) rəhbəri Rafael Qrossi jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "İranın çox genişmiqyaslı və iddialı nüvə proqramı var, ona görə də AEBA müfəttişlərinin iştirakı tələb olunacaq. Əks halda münaqişə tərəflərində saziş olmayacaq, bu, yalnız saziş illüziyası olacaq", - Qrossi bildirib.

    O əlavə edib ki, nüvə texnologiyaları sahəsində istənilən razılaşmalar "çox ətraflı yoxlama mexanizmlərini tələb edir".

    AP qeyd edir ki, fevralda üzv ölkələr arasında yayılmış AEBA-nın məxfi hesabatına əsasən, İran 2025-ci ilin iyununda 12 günlük münaqişə zamanı İsrail və ABŞ tərəfindən zərbələrə məruz qalmış nüvə obyektlərinə agentliyin girişini təmin etməyib.

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi Rafael Qrossi ABŞ-İran danışıqları ABŞ-İran gərginliyi
    Гросси: Без механизма контроля ядерной программы мирное соглашение с Ираном - иллюзия

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycanda 3 məntəqə üzrə narkomaniyadan əziyyət çəkən 698 xəstə müalicə alır

    Daxili siyasət
    11:44

    "Bakı-Xankəndi" velosiped yarışında iştirakını təsdiqləyən komandalar müəyyənləşib

    Fərdi
    11:38
    Foto
    Video

    Binəqədidə mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    11:35

    Birinci rübdə narkotiklə bağlı 13-ü əcnəbi olmaqla 1044 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:34

    Bu ilin 3 ayı ərzində 76 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:31

    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 3 aylıq həcmi açıqlanıb

    İKT
    11:29

    "Bank Avrasiya" zərərlə işləməyə başlayıb

    Maliyyə
    11:28

    Azərbaycanlı şahmatçı Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında liderdir

    Fərdi
    11:24
    Foto

    Azərbaycanın badminton məşqçiləri Tbilisidə beynəlxalq kursa qatılıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti