    Гросси: Без механизма контроля ядерной программы мирное соглашение с Ираном - иллюзия

    • 15 апреля, 2026
    • 11:01
    Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в возможное соглашение между США и Ираном должны быть включены детализированные меры проверки ядерной программы Тегерана.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом он заявил журналистам.

    "У Ирана очень масштабная и амбициозная ядерная программа, поэтому для этого потребуется присутствие инспекторов МАГАТЭ. В противном случае у вас [у сторон конфликта, - ред.] не будет соглашения, это будет лишь иллюзия соглашения", - заявил Гросси.

    Он добавил, что любые договоренности в сфере ядерных технологий "требуют очень детальных механизмов проверки".

    AP отмечает, что согласно конфиденциальному докладу МАГАТЭ, который был распространен среди стран-участниц в феврале, Иран не предоставил агентству доступ к своим ядерным объектам, подвергшимся ударам со стороны Израиля и США в ходе 12-дневного конфликта в июне 2025 года.

    Последние новости

    12:00

    Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    11:58

    Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумка

    Другие страны
    11:57

    Anglo Asian Mining в I квартале увеличила добычу меди в Азербайджане почти в 7 раз

    Промышленность
    11:56

    В Азербайджане за три месяца из оборота изъяты наркотики на 76 млн манатов

    Происшествия
    11:56

    Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, помимо армянского

    В регионе
    11:55

    Землетрясение магнитудой выше 5,9 зафиксировано у берегов Коста-Рики

    Другие страны
    11:53
    Фото

    Азербайджан принял участие в создании инвестиционной платформы "Galaxy Orientis"

    Финансы
    11:51

    В Ясамале 31 обнаруженный памятник может быть взят под госохрану

    Kультурная политика
    11:46

    Гадир Халилов: При приеме документов в зарубежные вузы может использоваться ИИ

    Наука и образование
    Лента новостей