Гросси: Без механизма контроля ядерной программы мирное соглашение с Ираном - иллюзия

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в возможное соглашение между США и Ираном должны быть включены детализированные меры проверки ядерной программы Тегерана.

"У Ирана очень масштабная и амбициозная ядерная программа, поэтому для этого потребуется присутствие инспекторов МАГАТЭ. В противном случае у вас [у сторон конфликта, - ред.] не будет соглашения, это будет лишь иллюзия соглашения", - заявил Гросси.

Он добавил, что любые договоренности в сфере ядерных технологий "требуют очень детальных механизмов проверки".

AP отмечает, что согласно конфиденциальному докладу МАГАТЭ, который был распространен среди стран-участниц в феврале, Иран не предоставил агентству доступ к своим ядерным объектам, подвергшимся ударам со стороны Израиля и США в ходе 12-дневного конфликта в июне 2025 года.