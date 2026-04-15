İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    İnfrastruktur
    • 15 aprel, 2026
    • 11:08
    Vüsal Nəsirli Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Aprelin 24-də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Nəsirli Masallı şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən bildirilib.

    Məlumata əsasən, qəbulda Masallı və Yardımlı rayonlarının sakinləri iştirak edə bilər.

    Vətəndaşlar 15-17 aprel tarixlərində Agentliyə rəsmi şəkildə [email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə müraciət edərək, həmçinin (012) 599-79-75 Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Vüsal Nəsirli Masallı rayonu Yardımlı rayonu Vətəndaş qəbulu

