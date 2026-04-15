Vüsal Nəsirli Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək
İnfrastruktur
- 15 aprel, 2026
- 11:08
Aprelin 24-də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Nəsirli Masallı şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a agentlikdən bildirilib.
Məlumata əsasən, qəbulda Masallı və Yardımlı rayonlarının sakinləri iştirak edə bilər.
Vətəndaşlar 15-17 aprel tarixlərində Agentliyə rəsmi şəkildə [email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə müraciət edərək, həmçinin (012) 599-79-75 Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.
