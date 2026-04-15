    • 15 aprel, 2026
    • 11:28
    Azərbaycanlı şahmatçı Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında liderdir

    Azərbaycan şahmatçısı Aydın Süleymanlı Polşanın Katovitse şəhərində keçirilən Avropa çempionatında liderdir.

    "Report"un məlumatına görə, o, VII turun partiyalarından sonra buna nail olub.

    Azərbaycanlı qrossmeyster hesabat turunda Belçika təmsilçisi Daniel Daroha üzərində qələbə qazanaraq liderliyə yüksəlib.

    Hesabında 6 xal olan Süleymanlı 1-4-cü yerləri bölüşür. Amma şahmatçı əlavə göstəricilərə görə birinci pillədə qərarlaşıb. Bu gün VIII turda milli üzvü Gürcüstan şahmatçısı Nikolaz Kaçarava ilə mübarizə aparacaq.

    Avropa çempionatında çıxış edən digər təmsilçimiz Nicat Abasov hesabat turunda isveçli Erik Blomkvisti məğlub edib. O, 7 turdan sonra 5,5 xalla onuncudur.

    Məhəmməd Muradlı, Şiroğlan Talıbov, Şahin Vəliyev və Süleyman Süleymanlı hərəyə 5 xal toplayaraq müvafiq olaraq 38-ci, 50-ci, 53-cü və 56-cı yerlərdə qərarlaşıblar.

    Qeyd edək ki, qitə çempionatında yüksək nəticə göstərəcək şahmatçılar gələn il keçiriləcək Dünya Kubokuna vəsiqə qazanacaqlar. Avropa çempionatı 11 turdan ibarətdir.

    11:48

    Azərbaycanda 3 məntəqə üzrə narkomaniyadan əziyyət çəkən 698 xəstə müalicə alır

    Daxili siyasət
    11:44

    "Bakı-Xankəndi" velosiped yarışında iştirakını təsdiqləyən komandalar müəyyənləşib

    Fərdi
    11:38
    Foto
    Video

    Binəqədidə mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    11:35

    Birinci rübdə narkotiklə bağlı 13-ü əcnəbi olmaqla 1044 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:34

    Bu ilin 3 ayı ərzində 76 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:31

    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 3 aylıq həcmi açıqlanıb

    İKT
    11:29

    "Bank Avrasiya" zərərlə işləməyə başlayıb

    Maliyyə
    11:28

    Azərbaycanlı şahmatçı Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında liderdir

    Fərdi
    11:24
    Foto

    Azərbaycanın badminton məşqçiləri Tbilisidə beynəlxalq kursa qatılıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti