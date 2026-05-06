İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib

    Elm və təhsil
    • 06 may, 2026
    • 13:46
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib

    Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) 11 təhsil proqramı Almaniyanın Akkreditasiya Agentliyi (ASIIN) tərəfindən beynəlxalq akkreditasiyadan keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bunlardan 6-sı bakalavriat səviyyəsində neft-qaz, kimya, proseslərin avtomatlaşdırılması, informasiya təhlükəsizliyi, kompüter mühəndisliyi və biznesin idarə edilməsi, 5-i isə magistratura səviyyəsində neft və qaz texnologiyası, yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması, kibertəhlükəsizlik, texniki sistemlərdə idarəetmə və MBA proqramlarıdır.

    Eyni zamanda, bu proqramlardan 7-si (neft-qaz, kimya, proseslərin avtomatlaşdırılması, informasiya təhlükəsizliyi, neft və qaz texnologiyası, yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması, texniki sistemlərdə idarəetmə) EUR-ACE nişanına da layiq görülüb.

    Ümumilikdə, ali məktəbə 18 sertifikat verilib və onları BANM-in rektoru Elmar Qasımova ASIIN-in icraçı direktoru İring Vasser təqdim edib.

    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
    Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib

    Bakı Ali Neft Məktəbi Elmar Qasımov Almaniya

    Son xəbərlər

    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    15:44

    Monqolustanın Baş prokuroru Azərbaycanda səfərdədir

    Hərbi
    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:20

    Məhəmməd Əl-Casir: "IsDB indiyədək Azərbaycandakı layihələrə 1,8 milyard dollar ayırıb"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti