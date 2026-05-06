Bakı Ali Neft Məktəbinin 11 proqramı beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
- 06 may, 2026
- 13:46
Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) 11 təhsil proqramı Almaniyanın Akkreditasiya Agentliyi (ASIIN) tərəfindən beynəlxalq akkreditasiyadan keçib.
"Report" xəbər verir ki, bunlardan 6-sı bakalavriat səviyyəsində neft-qaz, kimya, proseslərin avtomatlaşdırılması, informasiya təhlükəsizliyi, kompüter mühəndisliyi və biznesin idarə edilməsi, 5-i isə magistratura səviyyəsində neft və qaz texnologiyası, yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması, kibertəhlükəsizlik, texniki sistemlərdə idarəetmə və MBA proqramlarıdır.
Eyni zamanda, bu proqramlardan 7-si (neft-qaz, kimya, proseslərin avtomatlaşdırılması, informasiya təhlükəsizliyi, neft və qaz texnologiyası, yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması, texniki sistemlərdə idarəetmə) EUR-ACE nişanına da layiq görülüb.
Ümumilikdə, ali məktəbə 18 sertifikat verilib və onları BANM-in rektoru Elmar Qasımova ASIIN-in icraçı direktoru İring Vasser təqdim edib.