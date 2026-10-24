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    Azərbaycan şəkər ixracından qazancını 2,5 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2026
    • 10:16
    Azərbaycan şəkər ixracından qazancını 2,5 dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 221,264 milyon ABŞ dolları dəyərində şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 114,803 milyon ABŞ dolları dəyərində şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 2,4 dəfə çoxdur.

    9 ayda şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 1,66 %-ni, ixrac isə ümumi ixracın 0,48 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    Qənnadı məmulatları Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
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