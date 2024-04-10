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Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в Губадлы

Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в Губадлы В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) старшего лейтенанта Ровшана Узеир оглу Мамедова.
Армия
10 апреля 2024 г. 21:31
Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в Губадлы

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) старшего лейтенанта Ровшана Узеир оглу Мамедова в результате обстрела со стороны Армении.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора, глава пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, на основе поступивших данных сотрудники военной прокуратуры Губадлинского района и Управления криминалистики и военных технологий Военной прокуратуры провели необходимые мероприятия и осуществили другие действия.

По факту в военной прокуратуре Губадлинского района по статьям 29120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) и 29120.2.12 (попытка убийства человека из-за национальной, расовой, религиозной принадлежности) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, все меры будут приняты в соответствии с требованиями законодательства и общепринятыми нормами и принципами международного права.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlıda hərbi qulluqçumuzun yaralanması faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb

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